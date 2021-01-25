Банкнота в 200 гривен претендует на звание лучшей в мире [ Редактировать ]
Украинская банкнота 200 гривен, которая была выпущенная в 2020 году, стала участником международного конкурса Банкнота года. Об этом сообщает пресс-служба "Музея денег Нацбанка".
Банкнота 200 гривен четвертого поколения - среди номинантов ежегодного международного конкурса "Банкнота года", который организует Международное общество банкнот (IBNS).
За победу в престижном конкурсе украинская банкнота посоревнуется с еще 15 банкнотами из различных стран мира, выпущенными в 2020 году.
Отметим, что "участников" в конкурсе ожет стать больше, срок номинирования банкнот истекает 31 января 2021 года.
Среди критериев, имеющие значение для жюри конкурса "Банкнота года" - художественные особенности, дизайн, цветовая гамма и защитные элементы.
Напомним, что в октябре 2019 года в Украине ввели в обращение новую банкноту номиналом 1000 гривен. Ранее сообщалось, что в Украине ввели в обращение новые монеты номиналом 5 гривен и 10 гривен.
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