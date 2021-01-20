В среду, 20 января, Джо Байден официально стал 46-м президентом Соединенных Штатов Америки. В Вашингтоне состоялась инаугурация нового главы государства.

Трансляция церемонии инаугурации велась на официальной странице Байдена в Facebook.

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"Я, Джозеф А. Байден младший, торжественно клянусь добросовестно исполнять обязанности президента США и в полной мере моих сил поддерживать, охранять и защищать конституцию Соединенных Штатов. Да поможет мне Бог", - сказал Байден.

Джо Байден более 35 лет был сенатором от штата Делавэр и занимал пост вице-президента в администрации 44-го главы американского государства Барака Обамы. На момент инаугурации 20 января 2021 года ему 78 лет: таким образом, он стал самым пожилым президентом за всю историю США.

На общенациональных выборах в США Байден набрал почти 81,3 млн голосов американцев, в то время, как Дональд Трамп набрал 74,2 млн голосов. По результатам голосования Коллегии выборщиков, представитель Демократической партии также получил значительное преимущество (306 голосов выборщиков, против 232 - за Трампа).

7 января Конгресс США утвердил победу Джо Байдена на президентских выборах, состоявшихся в ноябре 2020 года.

Ранее мы писали о том, что у Зеленского назвали приоритеты сотрудничества с администрацией Байдена. Среди основных приоритетов - активное привлечение США к процессу урегулирования на Донбассе и деоккупации Крыма.

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