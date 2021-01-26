"Пакеты малыша" начали доставлять в регионы [ Редактировать ]
"Пакеты малыша" для новорожденных начали доставлять в регионы Украины. Ожидается, что все области получат бэби-боксы на этой неделе. Об этом говорится в сообщении Министерства социальной политики.
Так, сообщается, что "пакеты малыша" доставлены в роддомы и структурные подразделения по вопросам социальной защиты населения Винницкой, Закарпатской, Днепропетровской, Киевской, Кировоградской, Луганской, Одесской, Сумской, Черкасской областей и Киева.
В министерстве добавили, что до конца января "пакеты малыша" будут доставлены во все регионы Украины.
Напомним, украинцы начали массово отказываться от бэби-боксов. Также мы писали о том, что Министерство социальной политики разрабатывает постановление, которое предусматривает выдачу семьям с новорожденными по 5 тысяч гривен вместо бэби-боксов. Коснется это только жителей Донецкой области.
Первые фото содержимого бэби-боксов можно посмотреть по ссылке.
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