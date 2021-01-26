Данные университета Джонса Хопкинса свидетельствуют о том, что более 100 млн человек заразились коронавирусом с начала пандемии.

Лидеры:

США - 25,3 млн случаев заболевания и более 423 тысячи смертей,

Индия - 10,6 млн заражений, более 153,6 тысячи летальных исходов,

Бразилия - более 8,8 млн случаев заболеваний, более 217,6 тысячи летальных исходов.

На данный момент в мире выявлено 100 032 461 случай инфицирования COVID-19. По данным сайта, с начала пандемии скончались 2 149 385 заразившихся.

Выздоровели 55 239 368 человек.

Напомним, что в Украине второй день подряд фиксируют спад новых заражений COVID-19. По состоянию на утро 26 января в нашей стране зафиксировали 2779 новых случаев коронавируса, 133 человека скончались.

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