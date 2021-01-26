Американские ученые выяснили, что у людей с высоким индексом омега-3 жирных кислот риск умереть от коронавируса значительно ниже, чем у пациентов с дефицитом этого вещества. Результаты исследования опубликованы в журнале Prostaglandins, Leukotrienes and Essential Fatty Acids.

С начала пандемии медики и ученые высказывали предположение, что омега-3 жирные кислоты оказывают благотворное влияние на пациентов с COVID-19, но исследований, подтверждающих эту гипотезу, не было.

Ученые из Института жирных кислот (FARI) и Медицинского центра Сидарс-Синай в Калифорнии провели исследования и опубликовали прямые доказательства того, что более высокий уровень омега-3 в крови снижает риск смерти от COVID-19.

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Авторы проанализировали на индекс Омега-3 (O3I - суммарный уровень жирных кислот EPA и DHA в мембранах красных кровяных телец) анализы крови, которые были взяты у 100 пациентов с коронавирусом при госпитализации. 14 из этих пациентов в последствии умерли. Оказалось, что 13 летальных случаев из 14 приходятся на группу с минимальным индексом O3I (менее 5,7%).

Анализ показал, что вероятность смерти у тех, кто находится в этой группе, в четыре раза выше по сравнению с теми, у кого более высокий уровень O3I.

Ученые уверены, что низкий уровень омега-3 может рассматриваться в качестве предвестника высокого риска смерти от COVID-19, а высокий уровень - на наличие защиты от тяжелых вариантов течения болезни с быстрым высвобождением воспалительных цитокинов.

Длинноцепочечные омега-3 жирные кислоты, содержащиеся в рыбьем жире, обладают мощной биологической активностью и противовоспалительным действием и ослабляют чрезмерную воспалительную реакцию - цитокиновый шторм - одну из главных причин смерти при COVID-19.

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Напомним, что в Украине второй день подряд фиксируют спад новых заражений COVID-19. По состоянию на утро 26 января в нашей стране зафиксировали 2779 новых случаев коронавируса, 133 человека скончались.