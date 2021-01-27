В Украине снова ударят морозы: синоптики назвали дату [ Редактировать ]
Уже в конце января в Украине снова ударят морозы. Таких заморозков, как пережили украинцы пару недель назад, уже не будет, но в некоторых областях температура упадет до -14 градусов. Об этом сообщают синоптики Gismeteo.
Так, падение температуры ждет украинцев уже 29-30 января. Так, в Киеве ожидается до -11 мороза ночью. Затем - несколько дней потепления, снова столбики термометров пойдут вниз 2-3 февраля, и холоднее всего (до -14 ночью) будет на Западе.
До конца января синоптики обещают много осадков, но первые дни февраля принесут немного солнечных ясных дней.
Напомним, что синоптики рассказали, какой будет погода в феврале. Также мы писали о том, сколько будут отдыхать украинцы в феврале.
Также мы писали о том, что в Карпатах наблюдается ухудшение погодных условий. Синоптики сообщили, что там наблюдается снег, а температура воздуха днем в горах опустилась до -15 градусов мороза.
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