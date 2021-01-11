В понедельник, 11 января, в Карпатах наблюдается ухудшение погодных условий. Синоптики сообщили, что там наблюдается снег, а температура воздуха днем в горах опустилась до -15 градусов мороза.

Как сообщается, на снеголавинной станции Пожежевская температура воздуха наблюдается -10,5 градусов. Высота снежного покрова там составляет 20-58 см, а на снеголавинной станции Плай она достигла 31-61 см.

На снеголавинном посту Драгобат столбики термометров опустились до -15,6 градусов. Высота снежного покрова составляет 33 см.

Ранее мы писали о том, что на Украину надвигается мощный снегопад.

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