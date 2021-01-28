Английский профессиональный футбольный клуб "Шеффилд Юнайтед" впервые с декабря 1973 года обыграл "Манчестер Юнайтед" на выезде. Матч состоялся на стадионе "Олд Траффорд".

Об этом сообщает sportarena.com.

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Отмечается, что предыдущие восемь матчей между соперниками заканчивались победой манкунианцев.

Вчера "Шеффилд Юнайтед" минимально обыграл МЮ (2:1), забив два гола усилиями Кина Брайана и Оливера Берка. У хозяев матча отличился Харри Магуайр.

Примечательно, что после громкой победы команда Криса Уайлдера остается последней в таблице Премьер-лиги и в субботу, 30 января, сыграет с лидером чемпионата "Манчестер Сити".

Ранее сообщалось, что "Ювентус" и "Манчестер Юнайтед" готовят звездный обмен. "Ювентус" готов попрощаться со звездным форвардом ради Погба.

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