Полузащитник Бруну Фернандеш перешел в "Манчестер Юнайтед" из португальского "Спортинга". Об этом сообщается в instagram-аккаунте клуба.

Известно, что контракт с Фернандеша рассчитан на пять лет с возможностью продления еще на один год.

Отметим, что в нынешнем сезоне хавбек отметился 15 забитыми голами и 14 результативными передачами в 28 встречах во всех турнирах.

По информации различных СМИ, трансфер обошелся "Манчестеру Юнайтед" примерно в 55 миллионов евро плюс 25 миллионов бонусов.

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