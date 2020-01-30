"Манчестер Юнайтед" объявил о подписании известного футболиста [ Редактировать ]
Полузащитник Бруну Фернандеш перешел в "Манчестер Юнайтед" из португальского "Спортинга". Об этом сообщается в instagram-аккаунте клуба.
Известно, что контракт с Фернандеша рассчитан на пять лет с возможностью продления еще на один год.
Отметим, что в нынешнем сезоне хавбек отметился 15 забитыми голами и 14 результативными передачами в 28 встречах во всех турнирах.
По информации различных СМИ, трансфер обошелся "Манчестеру Юнайтед" примерно в 55 миллионов евро плюс 25 миллионов бонусов.
Раньше сообщалось о том, что киевское "Динамо" опубликовало расписание контрольных матчей. А также голкипер "Динамо" удивил поступком с Милевским. А также известный футболист перенес инсульт.
Напомним, что легенда баскетбола Коби Брайант погиб в авиакатастрофе 26 января. По первоначальным данным, на борту вертолета находились еще три человека. Это был частный вертолет.
А также, украинская спортсменка, теннисистка Любовь Костенко проиграла во втором круге турнира Australian Open.
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