Мощный снегопад в Украине: какие трассы перекрыты [ Редактировать ]
В четверг, 28 января, с самого утра из-за осложнения погодных условий начали перекрывать трассы. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.
Так, по состоянию на 9:00 запрещено движение всех транспортных средств на автодорогах государственного значения М-15 Одесса-Рени, М-16 Одесса Кучурган (ориентировочно до 10:00) и на всех автодорогах местного значения в Одесской области.
В Николаевской области ввели ограничение движения транспортных средств на автодорогах Н-24 Благовещенское-Николаев, М-13 Кропивницкий-Платоново.
Подразделениями ГСЧС в течение суток проведено буксировки 109 ед. автотранспортных средств 64 легковых автомобилей, 37 грузовых автомобилей, 6 автобусов и 2 автомобиля скорой помощи (оказана помощь 360 гражданам).
Также мы писали о том, что в Карпатах наблюдается ухудшение погодных условий. Синоптики сообщили, что там наблюдается снег, а температура воздуха днем в горах опустилась до -15 градусов мороза.
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