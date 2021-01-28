Остановка транспорта и массовые разрушения: какие последствия "коллапса" в Одессе [ Редактировать ]
Уже второй день подряд снегопад в Одессе не отступает и буквально "поглощает" город. Движение электротранспорта остановлено, упало почти 500 деревьев и стволовых веток, а также три опоры наружного освещения. Об этом сообщает издание "Думская".
Ночью в городе начал идти дождь, а потом мокрый снег. Когда температура воздуха опустилась, произошло оледенение контактной сети электрического транспорта, электросетей, деревьев.
Из-за многочисленных обрывов сетей часть маршрутов не работает, а на работающих - ограниченное количество троллейбусов и трамваев.
Спасатели сообщают, что на улице Головковского из-за сильного ветра и намерзания снега упало дерево. Оно привалило одноэтажный дом, в результате чего один из углов здания разрушился.
Кроме того, на улице Ицхака Рабина дерево упало на теплотрассу и прорвало трубу. Часть 15-го квартала осталась без теплоснабжения. После этого подачу теплоносителя по трубам перекрыли.
Ситуация на въезде в город не лучшая. На Киевской трассе, за мостом через Хаджибейский лиман километровые пробки из-за застрявших фур. Всего на этой дороге стоит больше 700 грузовых автомобилей.
Также мы писали о том, что в Карпатах наблюдается ухудшение погодных условий. Синоптики сообщили, что там наблюдается снег, а температура воздуха днем в горах опустилась до -15 градусов мороза.
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