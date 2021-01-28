В США появится 51 штат [ Редактировать ]
Столичный округ Колумбия, где находится столица Соединенных Штатов Вашингтон, может стать 51-м штатов. Группа демократов в Палате представителей и Сенате США внесли соответствующий законопроект.
Законопроект, который был впервые внесен в 2013 году, предоставит гражданам округа полную власть над местными вопросами, а также полное представительство в Конгрессе США.
Демократы считают, что после недавних всеобщих выборов в США шансы на придание округу статуса штата "никогда не были столь высокими, как сейчас".
Законопроект в 2020 году был впервые принят Палатой представителей, собрав рекордное количество соавторов - 202.
Законопроект может пройти в контролируемой демократами Палате представителей, но его шансы на утверждение в Сенате невысоки.
В округ Колумбия входит столица США Вашингтон, город Джорджтаун и графство Вашингтон.
Ранее podrobnosti.ua сообщали как ФБР сделало тревожное предупреждение во время инаугурации Байдена.
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