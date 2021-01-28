Столичный округ Колумбия, где находится столица Соединенных Штатов Вашингтон, может стать 51-м штатов. Группа демократов в Палате представителей и Сенате США внесли соответствующий законопроект.

Законопроект, который был впервые внесен в 2013 году, предоставит гражданам округа полную власть над местными вопросами, а также полное представительство в Конгрессе США.

Демократы считают, что после недавних всеобщих выборов в США шансы на придание округу статуса штата "никогда не были столь высокими, как сейчас".

Законопроект в 2020 году был впервые принят Палатой представителей, собрав рекордное количество соавторов - 202.

Законопроект может пройти в контролируемой демократами Палате представителей, но его шансы на утверждение в Сенате невысоки.

В округ Колумбия входит столица США Вашингтон, город Джорджтаун и графство Вашингтон.

Ранее podrobnosti.ua сообщали как ФБР сделало тревожное предупреждение во время инаугурации Байдена.