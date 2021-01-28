Президент США Дональд Трамп и его супруга Меланья Трамп покидают Белый дом, 20 января 2021 года Источник: пресс-служба Белого дома

20 января Дональд Трамп перестал быть президентом США и передал полномочия победившему его на выборах демократу Джо Байдену. Несмотря на это, экс-главе Белого дома еще предстоит процедура второго импичмента.

Американская политическая пресса пишет, что для этого не хватает голосов - сенаторы не поддерживают увольнение экс-президента задним числом. Если же это все-таки случится, Дональд Трамп может лишиться всех президентских льгот и привилегий.

"Подробности" разбирались чего именно, ведь бывшие президенты США обходятся налогоплательщикам в круглую сумму.

Льготы

Как и все госслужащие, президент США получает за свою работу зарплату. Согласно официальным данным, оклад главы государства составляет $400 тыс. в год. После окончания своей службы экс-президент остается на содержании правительства и имеет различные привилегии - от постоянной охраны до личного офиса.

Согласно подсчетам Фонда национального союза налогоплательщиков, четырем ныне живущим экс-президентам США - Джимми Картеру​, Биллу Клинтону, Джорджу Бушу и Бараку Обаме - с 2000 по 2020 год предоставили льготы и бонусы на общую сумму $56 млн.

Пенсия

До конца 50-х годов 20-го президенты США не получали никакой специальной пенсии после ухода из Белого дома. Ее ввели после того, как Гарри Трумэн столкнулся с финансовыми проблемами, отслужив свой президентский срок. Теперь же бывшим "лидерам свободного мира" выплачивают пенсию, равную годовому окладу госсекретаря, министра обороны, министра транспорта или министра труда. В настоящее время его размер составляет $219 тыс.

Если экс-президент умирает раньше, чем первая леди, то вдова получает денежное пособие в размере $20 тыс. в год. Единственное условие - она не выйдет замуж повторно до достижения 60 лет и не будет занимать выборную должность или должность в федеральном правительстве.

Охрана

Экс-президент США и первая леди получают пожизненную охрану. Под защитой Секретной службы также находятся их дети до достижения 16 лет. В качестве альтернативы экс-лидер может отказаться от охраны, но запросить ежегодно до $1 млн на путевые расходы и обеспечение безопасности для себя и до $500 тыс. для супруги.

Как сообщает CNN, перед тем как покинуть Белый дом, Дональд Трамп приказал взять под охрану всех своих детей на ближайшие полгода.

По данным Business Insider, в 2017 году бюджет Секретной службы США составлял $1,9 млрд.

Офис

Бывший президент США имеет право на личный офис и получает возможность нанимать туда персонал. В первые 2,5 года экс-главе Белого дома выделяют $150 тыс. в год на зарплату для сотрудников, потом эта сумма сокращается до $96 тыс.

Президент имеет право сам выбрать место, где будет находиться этот офис, а Администрация общего обслуживания (агентство, которое занимается хозяйственным обслуживанием госорганов) снять помещение и оснастить его техникой и мебелью.

В прошлом году Билл Клинтон, Джордж Буш и Барак Обама истратили на аренду офисов более $500 тыс. каждый. Самым экономным оказался Джимми Картер, который истратил лишь $118 тыс.

Уже известно, что Дональд Трамп намерен откерыть свой офис во Флориде.

Медстраховка

Пожизненную медицинскую страховку получают лишь экс-президенты, которые провели на своем посту как минимум пять лет. То есть только те, кто смог переизбираться на второй срок.

Они могут обращаться в госпитали для ветеранов и покрывать 75% своих медицинских счетов за счет налогоплательщиков.

Как сообщали "Подробности", лечение Трампа от коронавируса обошлось бы ему примерно в $100 тыс., если бы не медпакет президента. Это только с учетом экспериментальных лекарств и пребывания в военном госпитале.

Похороны

В случае смерти президента или первой леди их провожают в последний путь со всеми государственными почестями, включая соболезнования от действующего главы страны.

Церемония похорон может длиться несколько дней и становится мероприятием национального масштаба. На нее часто собираются не только политики, родственники и простые граждане, но и представители иностранных государств.

Семья усопшего получает: военный эскорт, военный оркестр, полицейский кортеж, залп из 21 пушки и прочие ритуальные услуги.

Каждый президент США имеет право быть похороненным на Арлингтонском национальном кладбище в Вашингтоне. На практике это случается редко, пока там покоятся лишь двое: Уильям Тафт и Джон Кеннеди. Все остальные бывшие лидеры завещали похоронить себя в своих родных штатах.