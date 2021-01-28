В Днепропетровской области в Никополе случилось происшествие. Так, мужчина взорвал на территории детского сада самодельное взрывное устройство. Правоохранители его разыскали и задержали.

Заведующая детским садом заявила в полицию о взрыве вблизи котельной на территории учреждения. На месте взрыва следователи обнаружили обломки неизвестного взрывного устройства и направили их на экспертизу.

Правонарушителем оказался 37-летний мужчина, которого уже привлекали к уголовной ответственности. Полицейские отметили, что его обоснованно подозревают в совершении хулиганских действий.

Полиция возбудила дело по факту хулиганства. Санкция статьи предусматривает наказание в виде тюремного заключения на срок до 7 лет. Сейчас решается вопрос об объявлении подозрения и избрании меры пресечения нарушителю.

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Кроме того, под Кропивницким подчиненный взорвал своего начальника. В ходе следствия выяснилось, что мужчина конфликтовал со своим начальником и, выпив алкоголя, решил взорвать его автомобиль и заложил под него взрывное устройство.

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