В городе Никополь на территории детского садика сдетонировало неизвестное самодельное взрывное устройство. Взрыв не задел ни одного человека.

Правоохранители получили вызов на место происшествия, после приезда они обнаружили остатки взрывного устройства и отправили их на баллистическую экспертизу.

В полицию поступило сообщение от заведующей детским садом в городе Никополе о взрыве вблизи котельной на территории заведения. При осмотре следственно-оперативная группа изъяла остатки неизвестного самодельного взрывного устройства и направила их на экспертизу.

Отмечается, что сотрудникам полиции удалось идентифицировать личность подрывника. Им оказался 37-летний житель города, о котором ранее знали в полиции. В настоящее время по факту хулиганства открыто уголовное производство. Полиция работает над вручением мужчине подозрения.

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Кроме того, под Кропивницким подчиненный взорвал своего начальника. В ходе следствия выяснилось, что мужчина конфликтовал со своим начальником и, выпив алкоголя, решил взорвать его автомобиль и заложил под него взрывное устройство.

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