В понедельник, 11 января, в Виннице на территории детского сада произошел взрыв. В результате инцидента пострадали трое детей.

Об этом сообщает Vinnitsa.info.

Как сообщается, взрыв произошел около 12:20 на территории детского сада №7, который находится по Бульвару Свободы. По предварительной информации, трое детей получили ожоги, их осматривают медики.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, пиротехники и спасатели.

Ранее под Донецком в результате взрыва погиб подросток.