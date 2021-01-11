В Виннице взорвался детский сад [ Редактировать ]
В понедельник, 11 января, в Виннице на территории детского сада произошел взрыв. В результате инцидента пострадали трое детей.
Об этом сообщает Vinnitsa.info.
Как сообщается, взрыв произошел около 12:20 на территории детского сада №7, который находится по Бульвару Свободы. По предварительной информации, трое детей получили ожоги, их осматривают медики.
Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, пиротехники и спасатели.
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