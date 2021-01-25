В Кировоградской области полицейские задержали жителя города Долинск, которого подозревают в гибели руководителя одного из местных предприятий. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Преступление произошло 21 января. В дежурную часть отделения полиции Долинска сообщили о взрыве у ворот частного дома, в результате которого погиб 64-летний местный житель.

На месте происшествия взрывотехники обнаружили фрагменты гранаты Ф-1. В преступлении заподозрили 34-летнего местного жителя - рабочего предприятия, которым руководил погибший.

В ходе следствия выяснилось, что мужчина конфликтовал со своим начальником. Выпив алкоголя, решил взорвать его автомобиль и заложил под него взрывное устройство.

Чтобы отвести от себя подозрение, точно так же "заминировал" и собственный автомобиль. И сообщил в полицию о страшной "находке".

В полиции сообщают что получили "достаточно фактических данных" о причастности мужчины к "обоим фактам совершения уголовных преступлений".

Злоумышленнику сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины - "Умышленное убийство". Убийца может сесть в тюрьму на срок от 10 до 15 лет или даже пожизненно.

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