Джо Байден відновить відносини з Європейським Союзом [ Редактировать ]
Відновити відносини з ЄС, посилити співпрацю з НАТО та стримувати Росію - такі головні напрямки зовнішньої політики США оголосив Джо Байден.
Зокрема, американський президент прагне активізувати торгівлю та зменшити бар'єри з Євросоюзом, встановлені раніше адміністрацією Трампа. Щодо Росії та Китаю, в Білому домі запевняють, що продовжуватимуть політику стримування.
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