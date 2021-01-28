Верховная Рада на заседании в четверг, 28 января, одобрила за основу законопроект №4613 о запуске вакцинации от коронавируса в Украине. "За" проголосовали 318 народных депутатов.

Спикер Рады Дмитрий Разумков отметил, что между первым и вторым чтением в закон необходимо внести правки. По его словам, голосование за второе чтение проекта состоится уже в пятницу, 29 января.

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На данный момент ни одна вакцина от СOVID-19 не прошла полный цикл испытаний. Прививки в ЕС, США и других странах начались в режиме экстренного использования.

Данный проект предусматривает в украинском законодательстве такой режим. Закон необходим для регистрации вакцин в Украине.

Документ предоставляет правительству право регистрировать вакцины от COVID для использования при таких условиях:

- имеющиеся данные об успешном проведении доклинических испытаний;

- разрешение на экстренное применение предоставлено компетентным органом США, Великобритании, Швейцарии, Японии, Австралии, Канады, КНР, Индии или Европейского союза (по крайней мере, одной из этих стран) в соответствии с национальным законодательством страны предоставления разрешения или лекарственное средство, переквалифицированное Всемирной организацией здравоохранения;

- известна потенциальная польза лекарственного средства;

- не существует адекватной, одобренной и доступной альтернативы.

При наличии этих обстоятельств вакцину могут зарегистрировать для экстренного медицинского применения в течение срока, пока заявитель предоставит информацию и результаты завершенных клинических исследований.

Регистрационное удостоверение выдается сроком на 1 год с возможностью продления еще на год. После выполнения всех обязательств, предоставленных заявителем в установленный срок, действие такого удостоверения могут продлить до 5 лет.

Ранее мы писали о том, что Степанов сделал заявление о вакцинации от COVID. Министр здравоохранения заверил, что массовая вакцинация украинцев начнется в феврале.

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