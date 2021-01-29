Председатель комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич рассказал, что после реформы Служба безопасности Украины станет спецслужбой современного образца и не будет заниматься несвойственными расследованиями экономических и коррупционных преступлений.

Документ предусматривает, что основным направлением работы Службы безопасности станет контрразведывательная деятельность, борьба с терроризмом, защита национальной государственности, кибербезопасность и охрана государственной тайны.

"Для Украины сегодня сверхважно, чтобы СБУ сместила фокус внимания с расследования того, что уже произошло, на работу на опережение, а именно - недопущение особо общественно опасных преступлений против национальной безопасности. Это должно стать приоритетом нашей спецслужбы", - рассказывает Александр Завитневич.

Предотвращение таких преступлений, как посягательство на территориальную целостность, теракты, диверсии, кибератаки, государственная измена и шпионаж обойдется государству значительно дешевле, чем ликвидация их последствий, подчеркивает депутат.

"Украина начала реформу СБУ еще 15 лет назад, но до сих пор это была реформа только на словах. Приход к власти команды президента Зеленского наконец сдвинул трансформацию силовых органов с мертвой точки. Теперь они станут современными, а их деятельность прозрачной. То, что старые политики обещали десятилетиями, смогли сделать только мы", - отмечает Александр Корниенко.

Благодаря том, что СБУ потеряет несвойственные спецслужбам функции, давление на бизнес путем открытия или закрытия дел снизится, добавляет депутат от "Слуги народа", соавтор законопроекта про СБУ Марьяна Безуглая.

По ее словам, теперь в фокусе внимания СБУ будут не частные предприниматели и бизнес, а государственные служащие, судьи, представители разных ветвей власти, которые определяют государственную политику и представляют разведывательный интерес для иностранных спецслужб.

Ранее Рада поддержала реформу СБУ,