В четверг, 28 января, парламентарии приняли за основу законопроект о реформе Службы безопасности Украины. Соответствующее решение поддержали 285 народных депутатов Украины.

"В доработанном законопроекте заложены такие концептуальные изменения как закрепление контрразведывательной деятельности, защиты национальной государственности и охраны государственной тайны, как приоритетные направления деятельности СБУ. Расширены полномочия в сфере противодействия разведывательно-подрывной деятельности и борьбе с терроризмом", - сказала заместитель главы Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая.

Проект закона №3196-д заменяет законы Украины "О Службе безопасности Украины" и "Об общей структуре и численности Службы безопасности Украины" и предусматривает изменения к 26 законам и кодексам. Изменения, в частности, дают возможность освободить СБУ от несвойственных для этой службы функций. Так, среди прочего, ликвидируются спецподразделения СБУ по борьбе с коррупцией и организованной преступностью.

Ранее СБУ накрыла канал хищения военного имущества.