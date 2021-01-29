Экс-игрок столичного клуба "Динамо" Данило Силва может перебраться обратно к "бело-синим". Он успел побывать в гостях у президента ФК Игоря Суркиса.

Бразилец объявил о завершении карьеры игрока в сентябре 2020 года. В настоящее время он занимается рассмотрением дальнейшего продолжения своей карьеры. Суркис - не однократно подчеркивал заявление о том, что Силва стал одним из лучших легионеров в истории киевского клуба.

Отмечается, что в итоге общения Данило Силва высказал желание помогать "Динамо" исходя из своего богатого футбольного опыта. Возможно, в будущем стороны подпишут соглашение и легенда поступит в тренерский штаб "бело-синих".

Читайте также, киевское "Динамо" лишилось помощника главного тренера по семейным обстоятельствам. Клуб, который отправил Диего Лонго заманчивое предложение находится на территории Литвы.

Кроме того, Луческу хочет вернуть Че Че в "Динамо". В настоящее время футболист выступает за "Сан-Паулу". Бразильский клуб купил его у "Динамо" за 5 млн евро.

Ранее мы писали, что зимой киевский футбольный клуб "Динамо" покинет центральный защитник Артем Шабанов. У футболиста есть вариант с арендой в луганской "Заре" до конца сезона (луганчане были близки, чтобы подписать защитника еще осенью, но в конце не пришли к согласию).

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