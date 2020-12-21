Зимой киевский футбольный клуб "Динамо" покинет центральный защитник Артем Шабанов. Об этом сообщает prosportua.com.

Отмечается, что у футболиста есть вариант с арендой в луганской "Заре" до конца сезона (луганчане были близки, чтобы подписать защитника еще осенью, но в конце не пришли к согласию).

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Также речь идет о еще одном клубе УПЛ (также аренда). Кроме того, у Артема есть варианты с полноценным контрактом в польской Экстраклясе, где его агент Вадим Шаблий тоже имеет немалое влияние.

Ранее сообщалось, что Луческу хочет вернуть Че Че в "Динамо". 28-летний бразилец играл за киевский клуб с июля 2018 года по март 2019-го. На его счету - 1 ассист в 16 матчах. Сейчас футболист выступает за "Сан-Паулу".

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