Канал начнет вещание с 2021 года/ фото: New Balance

Столичный футбольный клуб "Динамо" запустит клубный телеканал "FC Dynamo Kyiv TV".

Канал получил официальную лицензию от Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания на работу Украине и за рубежом.

ФК "Динамо" (Киев) проводит плановую подготовительную работу по запуску клубного телеканала.

Тестовое вещание "FC Dynamo Kyiv TV" начнет в начале 2021-го года. Все дальнейшие шаги по запуску и развитию клубного телеканала будет сообщено на официальном сайте "бело-синих".

Ранее мы писали, что "Динамо" купит защитника турецкого "Галатасарая" Маркао за 15 млн евро. Главный план "Галатасарая" - сохранить футболиста до конца сезона и продать его по более высоким ценам.

Кроме того, в Украине запустили новый телеканал "Дом". Их главной целью является возвращение жителей оккупированных территорий в политическую, культурную и общественную жизнь Украины.

Напомним, УЕФА оштрафовал "Динамо" почти на 20 тысяч евро. Киевский клуб наказан денежным штрафом из-за своих же болельщиков.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.