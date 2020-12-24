Киевское "Динамо" запускает собственное эфирное вещание [ Редактировать ]
Столичный футбольный клуб "Динамо" запустит клубный телеканал "FC Dynamo Kyiv TV".
Канал получил официальную лицензию от Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания на работу Украине и за рубежом.
ФК "Динамо" (Киев) проводит плановую подготовительную работу по запуску клубного телеканала.
Тестовое вещание "FC Dynamo Kyiv TV" начнет в начале 2021-го года. Все дальнейшие шаги по запуску и развитию клубного телеканала будет сообщено на официальном сайте "бело-синих".
Ранее мы писали, что "Динамо" купит защитника турецкого "Галатасарая" Маркао за 15 млн евро. Главный план "Галатасарая" - сохранить футболиста до конца сезона и продать его по более высоким ценам.
Кроме того, в Украине запустили новый телеканал "Дом". Их главной целью является возвращение жителей оккупированных территорий в политическую, культурную и общественную жизнь Украины.
Напомним, УЕФА оштрафовал "Динамо" почти на 20 тысяч евро. Киевский клуб наказан денежным штрафом из-за своих же болельщиков.
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