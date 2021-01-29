Каждый месяц украинцев ждут изменения. Они касаются политических, общественны и финансовых сфер жизни. Давайте вместе разберемся, что же ждет жителей страны в феврале 2021 года.

Вакцинация

Уже в следующем месяце в Украине стартует вакцинация от коронавируса. По словам президента Владимира Зеленского, первый миллион доз от ведущей компании должен поступить в страну уже в ближайшее время. Позже Украину получит еще 200 тыс. вакцин.

Адаптивный карантин

До 28 февраля в Украине продлится адаптивный карантин. Это означает ,что в стране продолжат действовать некоторые ограничения. Так, среди них:

Цена на газ

C 1 февраля и до конца отопительного сезона или завершения карантина цена за кубометр газа будет составлять 6,99 грн. Это граничная цена и поставщики газа не смогут поднимать ее выше указанного.

Отметим, что компания "Нафтогаз Украины" предлагает на февраль цену газа для населения в размере 6,86 грн за кубометр.

Важно, что те, кто в 2020 году оформил тарифный план" Годовой", будет платить за газ 4,73 грн, 5,24 грн и 6,45 грн за кубометр, в зависимости от условий договора.

Регистрация на ВНО-2021

С 1 февраля для желающих пройти Внешнее независимое оценивание-2021 открывается регистрация. Возможность зарегистрироваться будет до 5 марта.

Обратите внимание на то, что участник ВНО должен выбрать не более пяти предметов для сдачи теста

Международные оформления

Оформить через "Украпочту" международные отправления с 1 февраля можно будет только онлайн. Для тех, кто хочет это сделать, необходимо войти в личный кабинет, либо через мобильное приложение или систему АРЕ.

Это требование касается оформления таможенных деклараций на международные отправления с товарными вложениями, отправляющиеся в заказных бандеролях, посылках, рекомендованных мелких пакетах, мешках М, международных почтовых отправлениях с объявленной ценностью.

Выходные дни

В феврале дополнительных выходных у украинцев не будет. Жители страны будут работать 20 дней.

Напомним, синоптики дали прогноз погоды на февраль. Смотрите также лунный календарь стрижек на февраль 2021 года. Также мы писали о том, у каких знаков зодиака в феврале начнется "белая полоса".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.