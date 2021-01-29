Зеленский сменил состав Нацсовета реформ [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский изменил состав Национального совета реформ. Соответсвующий указ был обнародован в пятницу, 29 января, на сайте Офиса президента.
Так, в состав членов Национального совета реформ, которые участвуют в ее работе по всем вопросам, ввели заместителей руководителя Офиса президента Игоря Жовкву и Юлию Свириденко, главу Национального банка Украины Кирилла Шевченко и президента общественной организации "СЕО КЛУБ" Сергея Гайдайчука.
Также в состав совета реформ, которые приглашаются для рассмотрения отдельных вопросов, ввели первого заместителя министра энергетики Украины Юрия Витренко, министра по делам ветеранов Юлию Лапутину, министра аграрной политики и продовольствия Романа Лещенко и министра образования и науки Сергея Шкарлета.
Кроме того, из совета вывели экс-министра по делам ветеранов Сергея Бессарабу, экс-министра энергетики Ольгу Буславец, заместителя руководителя Офиса президента Юлию Ковалив, бывшего и.о. министра образования Любомиру Мандзий и экс-главу НБУ Якова Смолия.
Нацсовет реформ - это специальный консультативно-совещательный орган при президенте. Он занимается стратегическим планированием, согласованием позиций по стратегии реформ в Украине и мониторингом их реализации.
Нацсовет возглавляет Владимир Зеленский. В состав входят представители Кабинета министров, Верховной Рады, Офиса президента, СНБО и бизнеса.
Ранее сообщалось, что Зеленский изменил состав Нацсовета по вопросам антикоррупционной политики.
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