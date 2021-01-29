Приморский районный суд Одессы изменил меру пресечения активисту Сергею Стерненко. Его отпустили на поруки народному депутату. Соответствующее решение было принято на заседании суда.

Таким образом, домашний арест Стерненко был отменен. Об этом заявил судья Приморского райсуда Одессы Сергей Кичмаренко. "Ходатайство защиты удовлетворить", - гласит его решение.

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Судья изменил меру пресечения и отдал Стерненко на поруки депутату от партии "Голос" Роману Лозинскому.

В 2018 году на активиста совершили вооруженное нападение. По его словам, двое мужчин напали на него, когда он шел с девушкой домой. Стерненко защищался ножом и сильно ранил одного из нападавших. От полученных ранений мужчина скончался.

Активист настаивает, что это была самооборона, однако правоохранители сообщили ему о подозрении в умышленном убийстве (ч. 1 ст. 115 УК Украины) и незаконном ношении холодного оружия (ч. 2 ст. 263 УК Украины). В то же время защита Стерненко утверждает, что нож, которым он оборонялся, не является холодным оружием и находится в свободной продаже.

Ранее сообщалось, что на активиста попытались напасть перед началом суда.

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