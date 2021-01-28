У Кабмина есть 30 дней на обжалование этого решения в апелляционной инстанции Источник: открытые источники

Окружной административный суд Киева отменил постановление Кабинета министров Украины о введении новых правил украинского правописания, которые предполагают изменение написания русских фамилий. Об этом сообщил в Facebook юрист Дмитрий Ильченко.

Основанием иска было то, что правительство не имеет права изменять правописание, поскольку подобное просто не является его компетенцией. Также при рассмотрении выяснилось, что "языковая комиссия" имела существенные споры и не разрабатывала правописание именно в той редакции, в которой оно было утверждено правительством. То есть в наше правописание вносились изменения, фактически, на коленях. Напоминаю, что иск был направлен на защиту украинского языка от его искажения в пользу региональных диалектов.

Суд в течение 10 дней должен обнародовать полный текст решения, из которого будут понятны мотивы судей и основания принятия ими решения. Таким образом, у Кабмина есть 30 дней на обжалование этого решения в апелляционной инстанции.

Напомним, что украинское правительство 22 мая 2019 года утвердило новые правила украинского правописания "с целью обеспечения конституционных положений о государственном статусе украинского языка и унификации применения норм правописания".

Согласно им, фамилии с окончанием на "-ой" будут передаваться в украинском языке через окончания "-ий". Так, согласно новым правилам, фамилия "Донской" на украинском будет передаваться как "Донський", "Трубецкой" будет писаться как "Трубецький". Исключением остается "Лев Толстой".

Среди основных нововведений, в частности, написание слов греческого происхождения с буквосочетанием "th". Оно теперь будет передаваться не только буквой "ф", но и буквой "т". То есть можно будет писать "міт" вместо "міф", "анатема" вместо "анафема", "Атени" вместо "Афіни" и т. д.

Кроме того, в язык вводятся феминитивы - слова женского рода, обозначающие род деятельности: "поетка", "членкиня", "критикеса". Эти лингвистические новшества рекомендовалось использовать "во всех сферах общественной жизни, в том числе, в официально-деловом стиле речи".

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