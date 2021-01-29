Зранку на сході країни російсько-окупаційні війська поновили збройні атаки. Бойовики вели вогонь з гранатометів у районі Авдіївки та Опитного. Втрат серед наших захисників немає.

Минулої доби на Донбасі зафіксовано три ворожі обстріли. Зокрема,неподалік Водяного окупанти атакували українські укріплення з мінометів забороненого калібру, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Останнім часом на такі "провокації" з боку найманців армійцям дедалі частіше доводиться відповідати вогнем.

Они провоцируют, но не отвечаем.

Ось так і триває окопна війна, яку обізвали "перемир'ям". Передова на Луганщині. Обстріли наші бійці називають вже за звичкою - провокаціями. І, на жаль, вони почастішали.

Дмитро, військовослужбовець Збройних сил України:

И мины летели восемьдесят вторые, и БМП-1 и стрелкотня была, по этому там уже нельзя было не отвечать.

І з відповіддю хлопці не забарилися. Кажуть: є сили і засоби, а головне бажання бити ворога.

Я хочу перемоги! Я не хочу, щоб вдома у мене творилося таке, що і тут.

Це Дмитро пояснює мотиви, які спонукали його взяти до рук зброю. Кулеметник. 24 роки. Воює третій рік. На фронт пішов слідом за молодшим братом.

Я дуже за нього переживав, я за дядька так не переживав, ну брат же ж - ми з ним виросли разом. - Скільки йому років? - Зараз двадцять два. - А тоді було? - Тоді було вісімнадцять.

Слово за словом. Дмитро розповідає, мешкав у селі на Харківщині, що межує з Луганською областю. Слобідська Україна. Ніколи не забуде події початку війни.

Дмитро, військовослужбовець Збройних сил України:

Обстріли з "градів" - їх навіть видно було, там таке зарево стояло. Так де Лисичанськ, а де ми! Воно було дуже видно. Зарево таке, як вдень - і в нас деякі люди перелякалися й почали навіть речі збирати.

Дмитро каже подумки, - вже тоді бачив себе тут, серед захисників України.

Я - українець, я не збираюся переїжджати, мені цей "русский мир" теж не потрібен.

Тепер він у війську, та зізнається: родина через це розпалася.

Дмитро, військовослужбовець Збройних сил України:

Розвівся з дружиною, тому, що вона цього не одобрила і в принципі, я її не засуджую, бо розумію, що я не дома. От і розлучилися.

Своє життя хлопець планує пов'язати з армією. І має мрію побувати в Донецьку, а ще пройтися головним майданом Луганська.