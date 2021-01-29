Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против китайских инвесторов, которые добиваются официального оформления сделки по приобретению украинского производителя авиадвигателей "Мотор Сич". Об этом сообщается на сайте главы государства.

Санкции предусматривают блокировку активов, сокращение торговых операций, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины и т.д. В санкционный список включены гражданин КНР Ван Цзин и связанные с ним компании:

Beijing Xinwei Technology Group Co. Ltd;

Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co. Ltd (Пекин);

Skyrizon Aircraft Holdings Limited (Британские Виргинские острова)

Hong Kong Skyrizon Holdings Limited (Гонконг).

28 января Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины, которое касается санкций в отношении физических и юридических лиц, однако сами списки опубликованы не были.

Напомним, что в 2016 году китайские инвесторы приобрели 56% акций ПАО "Мотор Сич", однако СБУ тогда наложила арест на акции.

В августе 2019 года китайские компании Skyrizon и Xinwei Group приобрели более 50% одного из ключевых предприятий этой корпорации.

"Мотор Сич" - один из крупнейших производителей авиадвигателей и промышленных газотурбинных установок, который поставляет продукцию более чем в 100 стан. Предприятие производит авиадвигатели для вертолетов Ми-8, Ми-17, Ка-226, самолетов Ан-70, Ан-124, Ан-140, Ан-148, Як-130, агрегаты для перекачки газа и энергетическое оборудование.

В августе 2020 года прокуратура Украины арестовала акции компании после того, как китайские инвесторы и группа DCH украинского бизнесмена Александра Ярославского подали объявление в Антимонопольный комитет о покупке доли в компании.

Китайские инвесторы "Мотор Cич" обратились к ведущим мировым юридическим компании для взыскания с Украины $3,5 млрд ущерба.

Вопрос инвестиций Китая в украинские стратегические компании чрезвычайно заботит американские власти. В США считают, что продажа "Мотор Сич" в разы повысит оборонные способности Китая. В августе 2020 года госсекретарь США Майк Помпео обсуждал эту тему Зеленским.

Министерство торговли США внесло китайскую компанию Skyrizon в перечень производителей товаров исключительно военного назначения.

Ранее сообщалось, что "Мотор Сич" возобновляет строительство тяжелых вертолетов.