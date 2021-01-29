В пятницу, 29 января, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №38/2021 о назначении главы Черкасской области. Об этом сообщил Офис президента.

Облгосадминистрацию возглавил народный депутат Александр Скичко.

Зеленский сегодня лично встретился со Скичко и вручил ему удостоверение.

"Строительство дорог, привлечения инвестиций и улучшение благосостояния людей - все то, в чем нуждаются жители Черкащины", - заявил глава государства.

Напомним, что в январе 2021 года в руководстве украинской делегацией в Парламентской ассамблее Совета Европы произошли кадровые изменения.

Вместо народного депутата от партии "Слуга народа" Елизаветы Ясько ее возглавила представитель этой же политсилы Мария Мезенцева.

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