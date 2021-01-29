Начало вакцинации украинцев: Зеленский одобрил закон [ Редактировать ]
В пятницу, 29 января, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому разрешается начать вакцинацию украинцев от коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.
Документ разрешает регистрацию COVID-вакцин в экстренном режиме.
Документ позволяет регистрировать в Украине вакцину от коронавируса, если она получила разрешение на экстренное применение в:
- Соединенных Штатах Америки;
- Британии;
- Швейцарии;
- Японии;
- Австралии;
- Канаде;
- Китае;
- Индии;
- Евросоюзе.
Напомним, Владимир Зеленский заявил, что полученных по механизму COVAX вакцин от коронавируса будет мало для прививки необходимого количества украинцев.
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