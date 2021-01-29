В пятницу, 29 января, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому разрешается начать вакцинацию украинцев от коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

Документ разрешает регистрацию COVID-вакцин в экстренном режиме.

Документ позволяет регистрировать в Украине вакцину от коронавируса, если она получила разрешение на экстренное применение в:

Соединенных Штатах Америки;

Британии;

Швейцарии;

Японии;

Австралии;

Канаде;

Китае;

Индии;

Евросоюзе.

Напомним, Владимир Зеленский заявил, что полученных по механизму COVAX вакцин от коронавируса будет мало для прививки необходимого количества украинцев.

Ранее мы писали о том, что Зеленский изменил состав Нацсовета по вопросам антикоррупционной политики.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.