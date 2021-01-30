Працівники заводів, перукарі та поліцейські - люди цих професій мають більший ризик померти від коронавірусу. Такі дані оприлюднили у Великій Британії. Більшість смертей припадає на чоловіків. Зокрема, охоронців та шеф-кухарів. Що, окрім професії, може вплинути на перебіг хвороби?

Стівен Маршал тиждень боровся з коронавірусом самотужки. Та коли почав задихатися - зрозумів, треба терміново викликати швидку. Зараз він перебуває у палаті інтенсивної терапії.

Стівен Маршал, пацієнт відділення інтенсивної терапії:

Я не міг піднятися сходами без задишки, не хотів їсти, не хотів пити. Це просто нестерпно.

Статистика не на боці пана Стівена. Ризик смерті для нього збільшується з двох причин: віку та статі. Чоловіки, яким за шістдесят, більш схильні до розвитку гострого респіраторного дистрес-синдрому. І загалом від ускладнень COVID-19 помирає на 10% більше чоловіків, аніж жінок.

42-річна Ганіфа була впевнена, що навіть якщо і підхопить коронавірус, то перенесе його легко. Адже вона не у групі ризику. Але ось жінка на лікарняному ліжку, отримує кисневу терапію.

Ганіфа Набагванья, хвора на коронавірус:

Я була здоровою, нічим не хворіла взагалі. Але COVID-19 підкосив мене враз. Я думала, що помираю.

Місцеві науковці виявили, що вихідці з Пакистану, Бангладешу, Індії, Китаю та африканських країн помирають від COVID-19 у кілька разів частіше. Але справа тут не в кольорі шкіри, а в соціальних умовах.

Г'ю Майті, декан медичного коледжу університету Говарда:

Ми бачимо велику різницю смертності не лише у афро-американській спільноті, але й інших меншинах та бідніших районах. Більшість людей помирає саме з цих районів. Зазвичай вони густо заселені, і часто в одному будинку живуть по кілька сімей.

За останніми даними, вибір професії теж може бути смертельним при коронавірусі. Зокрема, серед чоловіків найбільше померло охоронців, шеф-кухарів та поліцейських. А серед жінок - працівниць заводів, доглядальниць та перукарок. Тобто у зоні ризику ті, хто тісно працює з колегами та на менш оплачуваних посадах. Крім того, на перебіг коронавірусу впливає і група крові. У людей із другою групою - вдвічі більший ризик важко захворіти, у порівнянні з тими, у кого перша група.

Та все ж одним із головних факторів залишається наявність супутніх захворювань. Для онкопацієнтів - вірогідність смерті від COVID-19 зростає у три з половиною рази, для хворих на діабет та гіпертонію - на 60%. Понад половина інфікованих на коронавірус мають хоча б одну іншу недугу.