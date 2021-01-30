Вице-президент "Энергоатома" Резуник покончил с собой

Бывший вице-президент "Энергоатома" по экономике и финансам и бывший член наблюдательного совета "Диамантбанка" Юрий Резуник покончил с собой. Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах.

Официально сообщения от правоохранительных органов о смерти Резуника пока нет.

Днем 30 января в Telegram-канале "Зеландия" появилась информация о самоубийстве Резуника.

Сообщалось, что погибший оставил предсмертную записку, и обвинил в своей смерти нескольких влиятельных людей.

В записке утверждается, что эти люди в составе ОПГ похитили средства, принадлежащие ему и его семье.

Отдельное письмо Резуник оставил человеку по имени Давид, в котором просит помочь его семье восстановить справедливость и вернуть украденные средства.

Резуник работал в "Энергоатоме" до апреля 2012 года, а в наблюдательном совете "Диамантбанка" находился до 2017 года.

Ранее сообщали, что 1 января в Черниговской области в лесу нашли тело прокурора.

Также сообщали, что в Италии украинка совершила жуткое самоубийство.

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