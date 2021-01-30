Оставил предсмертную записку: бывший вице-президент "Энергоатома" совершил самоубийство - СМИ [ Редактировать ]
Бывший вице-президент "Энергоатома" по экономике и финансам и бывший член наблюдательного совета "Диамантбанка" Юрий Резуник покончил с собой. Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах.
Официально сообщения от правоохранительных органов о смерти Резуника пока нет.
Днем 30 января в Telegram-канале "Зеландия" появилась информация о самоубийстве Резуника.
Сообщалось, что погибший оставил предсмертную записку, и обвинил в своей смерти нескольких влиятельных людей.
В записке утверждается, что эти люди в составе ОПГ похитили средства, принадлежащие ему и его семье.
Отдельное письмо Резуник оставил человеку по имени Давид, в котором просит помочь его семье восстановить справедливость и вернуть украденные средства.
Резуник работал в "Энергоатоме" до апреля 2012 года, а в наблюдательном совете "Диамантбанка" находился до 2017 года.
Ранее сообщали, что 1 января в Черниговской области в лесу нашли тело прокурора.
Также сообщали, что в Италии украинка совершила жуткое самоубийство.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Предполагают, что он совершил самоубийство
В Николаеве пенсионер со второй попытки покончил с собой в больнице скорой медицинской помощи
В Одесской области мужчина покончил жизнь самоубийством
На ілюстраціях медсестра захищає своїх підопічних від вірусів та болю, даруючи їм любов і радість - незвичний порятунок надихає не лише малюків, а й увесь медперсонал
Астрологи рассказали, представителям каких знаков зодиака повезет больше, чем другим