У неділю, 31 січня, в ефірі телеканалу "Інтер" в програмі "Подробиці тижня" глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів про теми першої розмови президентів Володимира Зеленського та Джо Байдена.

"Розмова буде насамперед про підтримку США України в протидії російській агресії. Розмова буде про розвиток реформ в Україні та наш регіон, чорноморський регіон, центральну Європу і те, як США та Україна можуть спільно зробити цей регіон більш безпечним та успішним", - сказав Кулеба.

Також міністр розповів, чи буде посилюватись тиск з боку США на Росію.

"Безумовно, він буде пропорційним агресивним діям Росії. Американський тиск завжди дуже предметий, США ніколи не обмежуються "глибоким занепокоїнням". Політика Трампа щодо Росії залишила змішані почуття, тому що, з одного боку був прогрес і в наших відносинах, з іншого - були постійні сигнали про бажання знайти спільну мову з Путіним. Президент Байден показав вже з першої розмови з Путіним, що буде дуже жорстко захищати інтереси і цінності Америки", - зазначив він.

Також Кулеба додав: "Він (Джо Байден - ред.) залишиться другом і, переконаний, що встановить добрий контакт із президентом Зеленським. У них є декілька спільних речей... США бачуть, що Україна є справді демократичної державою і це вигідно відрізняє нашу державу від тієї ж Росії, де ми бачимо, що відбувається або Білорусі".

Глава МЗС розповів про те, чи приєднаються США до "нормандського формату" і наскільки це може бути результативним.

"США з перших днів російської агресії були в процесі мирного врегулювання і їхій внесок у зміцнення нашої оборони і здатності протидіяти Росії він є неоціненний. Що стосується безпосередньо входження у "нормандський формат", то це рішення залежить від 4 учасників і зокрема від Путіна. Я переконаний, що навіть не беручи участь у "нормандському форматі", США більш активно будуть залучатись до процесу врегулювання.

Дмитро Кулеба також розказав, що очікувати по Донбасу у найближчий час.

"У нас був один успішний крок - це режим припинення вогню. Кількість тих, хто загинув критично зменшилась, навіть попри провокації. Надалі є дуже інтенсивний трек розмови на рівні політичних радників президентів і канцлера. Там відбувається дуже багато процесів і спроб зробити ще один крок вперед. Нажаль, Росія зараз поводить себе деструктивно", - додав міністр.