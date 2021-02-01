Свитолина стартовала с победы на престижном турнире [ Редактировать ]
Украинская теннисистка Элина Свитолина стартовала с победы на турнире Gippsland Trophy серии WTA 500 в Мельбурне.
Теннисистки провели на корте около 70 минут. Свитолина записала в свой актив пять брейков, а Петкович - два.
Свитолина пропускала первый круг, а во втором раунде Элина в двух сетах обыграла немку Андреа Петкович - 6:1, 6:4.
В следующем раунде Свитолина сыграет против победительницы матча Елены Остапенко из Латвии и Данки Ковинич из Черногории.
Ранее сообщалось, что теннисистки Свитолина и Завацкая cтартуют на "Ролан Гаррос". Следующую игру Элина Свитолина сыграет против россиянки Варвары Грачев.
Также мы писали о том, что Элина Свитолина выиграла первый титул после возобновления сезона. В решающем матче на турнире в Страсбурге одесская теннисистка в трех сетах разобралась с 18 номером WTA, Елены Рыбакиной – 6:4, 1:6, 6:2.
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