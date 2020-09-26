Элина Свитолина выиграла первый титут после возобновления сезона [ Редактировать ]
Первая ракетка Украины Элина Свитолина выиграла свой первый официальный титул после карантина. В решающем матче на турнире в Страсбурге одесская теннисистка в трех сетах разобралась с 18 номером WTA, Елены Рыбакиной – 6:4, 1:6, 6:2. Об этом сообщает "Сегодня"
2️⃣nd title of the season! 🏆— wta (@WTA) September 26, 2020
The No.2 seed @ElinaSvitolina defeats Rybakina, 6-4, 1-6, 6-2.#IS20 pic.twitter.com/GWGM4h1zM1
Для Свитолиной и Рыбакиной это бы первый очный поединок. После слабого старта Елена даже сумела взять второй сет, но Элина все же смогла выиграть.
Для спортсменки это был второй финал на турнире WTA International в 2020 году.
Стоит отметить, что в начале марта Свитолина победила в Монтеррее. И вот еще один титул – 15-й трофей WTA в карьере украинки.
Следующие соревнования в которых будет участвовать Свитолина состоятся в Париже, где примет участие в грунтовом турнире "Большого шлема" – "Ролан Гаррос".
Как мы ранее сообщали, что непобедимый украинский боксер разгромил 18-го по счету соперника.
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