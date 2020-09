Первая ракетка Украины Элина Свитолина выиграла свой первый официальный титул после карантина. В решающем матче на турнире в Страсбурге одесская теннисистка в трех сетах разобралась с 18 номером WTA, Елены Рыбакиной – 6:4, 1:6, 6:2. Об этом сообщает "Сегодня"

2️⃣nd title of the season! 🏆



The No.2 seed @ElinaSvitolina defeats Rybakina, 6-4, 1-6, 6-2.#IS20 pic.twitter.com/GWGM4h1zM1