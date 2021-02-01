Заместитель министра здравоохранения Игорь Иващенко в ходе брифинга заявил о том, что Украина получит первую партию вакцин от коронавируса через две недели.

По его словам, сейчас подтверждено получение Украиной 117 тысяч доз вакцин производства Pfizer и BionTech. Вакцины будут предоставлены Украине в рамках глобальной инициативы COVAX.

Украина начнет вакцинацию в феврале. А значит, через две недели получит вакцины. Наша страна вошла в перечень стран, которым глобальная инициатива COVAX предоставит вакцины против COVID-19 в пределах первой волны распределения.

Читайте о том, как президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ситуация с получения вакцины от коронавируса стала подтверждением того, что Украина не является равноправным партнером для стран Европейского союза или мира.

Напомним, Владимир Зеленский заявил, что полученных по механизму COVAX вакцин от коронавируса будет мало для прививки необходимого количества украинцев.

Ранее мы писали о том, что Зеленский изменил состав Нацсовета по вопросам антикоррупционной политики.

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