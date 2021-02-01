Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ситуация с получения вакцины от коронавируса стала подтверждением того, что Украина не является равноправным партнером для стран Европейского союза или мира. Об этом Зеленский заявил в одной из программ на телеканале HBO.

По его словам, Украина не находится в приоритете тех, кто получит вакцину от COVID-19. Так, президент страны заявил:

Страны Евросоюза, с которыми у нас замечательные отношения - я связывался с их лидерами. И они говорили, что будут помогать понемногу из собственных запасов вакцины. И это сложно объяснять народу, что нам будут давать понемножку... Но очень неприятно осознавать, что ты стоишь с протянутой рукой.

Напомним, Владимир Зеленский заявил, что полученных по механизму COVAX вакцин от коронавируса будет мало для прививки необходимого количества украинцев.

Ранее мы писали о том, что Зеленский изменил состав Нацсовета по вопросам антикоррупционной политики.

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