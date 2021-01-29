Вакцин будет мало: Зеленский просит помощи у Еврокомиссии [ Редактировать ]
Полученных по механизму COVAX вакцин от коронавируса будет мало для прививки необходимого количества украинцев. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский. Он попросил Еврокомиссию помочь Украине в переговорах с производителями.
Ускорение поставок вакцины может стать сильным сигналом того, что ЕС рад видеть Украину за столом не только когда все хорошо, а и в сложных ситуациях.
В то же время президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заверила, что в течение 2021 года не только страны ЕС получат достаточное количество доз вакцин от коронавируса, но и соседние государства.
Сейчас весь мир переживает беспрецедентную волну одновременной вакцинации.
Кроме того, Зеленский поблагодарил Еврокомиссию за инициативу по созданию европейского механизма передачи вакцин от коронавируса странам-партнерам.
Ранее мы писали о том, что США хотят приостановить использование вакцины Moderna. В одной из клиник зафиксировали около 10 случаев аллергии в течение 24 часов после вакцинации.
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