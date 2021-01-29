Полученных по механизму COVAX вакцин от коронавируса будет мало для прививки необходимого количества украинцев. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский. Он попросил Еврокомиссию помочь Украине в переговорах с производителями.

Ускорение поставок вакцины может стать сильным сигналом того, что ЕС рад видеть Украину за столом не только когда все хорошо, а и в сложных ситуациях.

В то же время президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заверила, что в течение 2021 года не только страны ЕС получат достаточное количество доз вакцин от коронавируса, но и соседние государства.

Сейчас весь мир переживает беспрецедентную волну одновременной вакцинации.

Кроме того, Зеленский поблагодарил Еврокомиссию за инициативу по созданию европейского механизма передачи вакцин от коронавируса странам-партнерам.

Ранее мы писали о том, что США хотят приостановить использование вакцины Moderna. В одной из клиник зафиксировали около 10 случаев аллергии в течение 24 часов после вакцинации.

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