С 1 апреля 2020 года Украина ввела пошлину в размере 65% на поставки электроэнергии из РФ Источник: Укрэнерго

Украина возобновила импорт электроэнергии из России. Об этом свидетельствуют данные на сайте компании "Укрэнерго".

Россия: экспорт - 0 МВт/час, импорт - 200 МВт/час.

В середине января 2021 года премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью "Интерфакс-Украина" заявлял, что Кабмин не рассматривает возможность прямого импорта электроэнергии или газа из Российской Федерации, но не исключает вариант закупок из Беларуси.

Напомним, что импорт электроэнергии из России Украина возобовила в октябре 2019 года после четырех лет перерыва. По данным источника на рынке, импорт осуществляется компанией "Юнайтед Энерджи". В начале ноября импорт увеличился по сравнению со среднесуточным показателем за октябрь в 3 раза - до 12 млн кВт-ч/сут.

С 1 апреля 2020 года Украина ввела пошлину в размере 65% на поставки электроэнергии и некоторых видов энергетического угля из России.

В апреле 2020 года импорт российской электроэнергии прекратился из-за пандемии коронавируса. 16 декабря запрет на импорт был снят.

3 января 2021 года Украина возобновила импорт электроэнергии из Беларуси.

Ранее сообщалось, что украинцам компенсируют подорожание электроэнергии. "Подробности" писали, как это будет работать и кто сможет воспользоваться льготой.