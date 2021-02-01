Украина возобновила импорт электроэнергии из России [ Редактировать ]
Источник: Укрэнерго
Украина возобновила импорт электроэнергии из России. Об этом свидетельствуют данные на сайте компании "Укрэнерго".
Россия: экспорт - 0 МВт/час, импорт - 200 МВт/час.
В середине января 2021 года премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью "Интерфакс-Украина" заявлял, что Кабмин не рассматривает возможность прямого импорта электроэнергии или газа из Российской Федерации, но не исключает вариант закупок из Беларуси.
Напомним, что импорт электроэнергии из России Украина возобовила в октябре 2019 года после четырех лет перерыва. По данным источника на рынке, импорт осуществляется компанией "Юнайтед Энерджи". В начале ноября импорт увеличился по сравнению со среднесуточным показателем за октябрь в 3 раза - до 12 млн кВт-ч/сут.
С 1 апреля 2020 года Украина ввела пошлину в размере 65% на поставки электроэнергии и некоторых видов энергетического угля из России.
В апреле 2020 года импорт российской электроэнергии прекратился из-за пандемии коронавируса. 16 декабря запрет на импорт был снят.
3 января 2021 года Украина возобновила импорт электроэнергии из Беларуси.
Ранее сообщалось, что украинцам компенсируют подорожание электроэнергии. "Подробности" писали, как это будет работать и кто сможет воспользоваться льготой.
по теме
В Министерстве иностранных дел Украины рассказали о целях страны в вопросе энергетики
Кого очікує неприємний сюрприз у платіжках і чи варто українцям очікувати підвищення цін на електроенергію?
Кабінет міністрів отримає контроль над найбільшими державними підприємствами у сфері енергетики. Відповідне рішення ухвалили на сьогоднішньому засіданні уряду
Президент Украины Владимир Зеленский выступает за присоединение президента США Джо Байдена к переговорам о ситуации в Украине
До маневрів у Воронезькій області залучено понад 800 військовиків і майже 200 одиниць техніки