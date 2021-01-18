Кабинет министров Украины не рассматривает возможность прямого импорта электроэнергии или газа из Российской Федерации. В то же время при необходимости Украина может импортировать электроэнергию из Беларуси.газ

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью "Интерфакс-Украина".

"На уровне правительства сегодня нет дискуссии - ни с политической, ни с экономической точки зрения - по прямому импорту российского продукта - электроэнергии или газа. С Белорусью у нас, к сожалению, на законодательном уровне не принят соответствующий закон, который бы урегулировал все эти вопросы", - отметил он.

Шмыгаль также подчеркнул, что технически импорт электроэнергии из Беларуси возможен, никаких ограничений нет.

"У нас есть соответствующее сечение, 900 мВт, и в случае необходимости Украина может импортировать. Наши электрические сети дополняют друг друга, поэтому эта опция остается открытой. Относительно политической целесообразности, то это совсем другой вопрос, который пока не поднимался", - подытожил глава Кабмина.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров снизит тарифы на газ. Так, средняя платежка будет меньше на 500 гривен. Такая цена будет действовать до завершения отопительного сезона или до завершения карантина.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.