Валерия Дайнеко отправили обратным рейсом в Минск с отметкой в паспорте Источник: Викимедиа

Солисту белорусской группы "Песняры" на три года запретили въезд в Украину. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

Причиной попадания музыканта в черный список не въездных стало незаконное посещение оккупированного Россией Крыма. Певца из аэропорта "Борисполь" отправили обратным рейсом в Минск с отметкой в паспорте.

Пограничники выяснили, что Крым гражданин Беларуси посещал летом 2020 года. На оккупированный полуостров он въехал с нарушением украинского законодательства: прилетел в Симферополь на самолете. Заслуженный артист Белорусской ССР признал это в разговоре с пограничниками.

По данным "Украинской правды", под санкции подпал Валерий Дайнеко. В начале сентября 2020 года он принял участие в российском "патриотическом" фестивале "Дорога на Ялту".

Напомним, что 29 января Министерство культуры и информационной политики Украины внесло в "черный список" не въездных еще пять российских артистов. На данный момент посещать Украину не могут 159 певцов, актеров и шоуменов с российскими паспортами.