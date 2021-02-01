Солисту "Песняров" запретили въезд в Украину (видео) [ Редактировать ]
Источник: Викимедиа
Солисту белорусской группы "Песняры" на три года запретили въезд в Украину. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.
Причиной попадания музыканта в черный список не въездных стало незаконное посещение оккупированного Россией Крыма. Певца из аэропорта "Борисполь" отправили обратным рейсом в Минск с отметкой в паспорте.
Пограничники выяснили, что Крым гражданин Беларуси посещал летом 2020 года. На оккупированный полуостров он въехал с нарушением украинского законодательства: прилетел в Симферополь на самолете. Заслуженный артист Белорусской ССР признал это в разговоре с пограничниками.
По данным "Украинской правды", под санкции подпал Валерий Дайнеко. В начале сентября 2020 года он принял участие в российском "патриотическом" фестивале "Дорога на Ялту".
Напомним, что 29 января Министерство культуры и информационной политики Украины внесло в "черный список" не въездных еще пять российских артистов. На данный момент посещать Украину не могут 159 певцов, актеров и шоуменов с российскими паспортами.
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Тарифи, тарифи і ще раз тарифи. З них тут, під куполом, пленарний тиждень почали, ними й закінчили.
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