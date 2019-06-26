Утонул музыкант "Песняров" Аркадий Ивановский [ Редактировать ]
Трагически погиб гитарист "Песняров" Аркадий Ивановский. Об этом говорится на форуме поклонников коллектива.
"Печальная новость пришла от Александра Попроцкого из Минска. Последний гитарист "Песняров" до распада Аркадий Ивановский утонул. Подробности пока не известны", - написал администратор форума.
Отмечается, что в августе Ивановскому должно было исполниться 60 лет. Предварительно, прощание с музыкантом состоится в среду, 26 июня в Минске.
Напомним, ранее сообщалось, что умер актер Валерий Харченко. Также на 82-году жизни умерла актриса театра и кино Алла Покровская.
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