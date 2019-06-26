Трагически погиб гитарист "Песняров" Аркадий Ивановский. Об этом говорится на форуме поклонников коллектива.

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"Печальная новость пришла от Александра Попроцкого из Минска. Последний гитарист "Песняров" до распада Аркадий Ивановский утонул. Подробности пока не известны", - написал администратор форума.

Отмечается, что в августе Ивановскому должно было исполниться 60 лет. Предварительно, прощание с музыкантом состоится в среду, 26 июня в Минске.

Напомним, ранее сообщалось, что умер актер Валерий Харченко. Также на 82-году жизни умерла актриса театра и кино Алла Покровская.

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