Украинский минкульт внес в "черный список" еще пять российских артистов Источник: РИА Новости

Министерство культуры и информационной политики Украины внесло в черный список не въездных еще пять российских артистов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В министерство культуры и информационной политики поступили письма от Службы безопасности Украины о включении в перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности, граждан России - Ольги Кормухиной (на фото), Ольги Засульской, Игоря Саруханова, Дениса Клявера и Марка Тишмана. Соответствующими приказами Минкульт включил российских артистов в перечень.

В ведомстве не уточнили, из-за чего было принято такое решение. Внесение артистов в "черный список" Минкульта предусматривает запрет на въезд в страну и показ концертов, передач, фильмов и сериалов по телевидению с их участием.

Ранее МИД Украины заявил, что хочет запретить въезд в страну российскому шоумену Тиграну Кеосаяну из-за его визита в оккупированный Донецк.

В августе 2015 года Министерство культуры Украины опубликовало черный список деятелей артистов, создающих угрозу национальной безопасности. Список периодически пополняется, по состоянию на 29 января в нем значатся 159 человек.

В числе невъездных в Украину: Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Валерия Перфилова (Валерия - ред.), Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина, Никита Михалков, Карен Шахназаров, Павел Лунгин, Валентина Талызина, Наталья Варлей, Лев Лещенко, Зураб Церетели и многие другие.

Вместе с тем из "черного" списка не въездных артистов в сентябре 2020-го исключили российского рэпера Василия Вакуленко, больше известного как "Баста".

Ранее сообщалось, что певице Алене Апиной запретили въезд в Украину.