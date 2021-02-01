Профессиональный боксер Мухаммад Аслам Хан умер после нокаута во время боя в Карачи Источник: открытые источники

Пакистанский боксер Мухаммад Аслам Хан (до 80 кг) умер после нокаута во время боя в Карачи. Об этом сообщают местные СМИ.

Атлет пропустил мощный удар в голову от своего соперника Вали Хана Тарина и рухнул на ринг. Рефери отсчитал до десяти, однако Хан оставался недвижим.

Секунданты боксера попытались привести спортсмена в чувство, однако он так и не пришел в себя. Аслама Хана отправили в частную клинику, где он скончался, не приходя в сознание.

Пакистанские спортивные издания пишут, что причиной смерти профессионального боксера стала халатность организаторов благотворительного турнира. Вопреки правилам, возле ринга не дежурили медики, которые должны были предоставить боксеру первую медицинскую помощь.

Родственники погибшего спортсмена заявление в полицию не подавали. По данным Всемирной боксерской федерации (WBF), ежегодно во всем мире гибнут на ринге в среднем 13 боксеров.

Ранее сообщалось, что бывший капитан сборной России по боксу избил другого боксера в поезде.