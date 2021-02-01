Смертельный нокаут: боксер погиб из-за халатности организаторов (видео) [ Редактировать ]
Источник: открытые источники
Пакистанский боксер Мухаммад Аслам Хан (до 80 кг) умер после нокаута во время боя в Карачи. Об этом сообщают местные СМИ.
Атлет пропустил мощный удар в голову от своего соперника Вали Хана Тарина и рухнул на ринг. Рефери отсчитал до десяти, однако Хан оставался недвижим.
Секунданты боксера попытались привести спортсмена в чувство, однако он так и не пришел в себя. Аслама Хана отправили в частную клинику, где он скончался, не приходя в сознание.
Пакистанские спортивные издания пишут, что причиной смерти профессионального боксера стала халатность организаторов благотворительного турнира. Вопреки правилам, возле ринга не дежурили медики, которые должны были предоставить боксеру первую медицинскую помощь.
Родственники погибшего спортсмена заявление в полицию не подавали. По данным Всемирной боксерской федерации (WBF), ежегодно во всем мире гибнут на ринге в среднем 13 боксеров.
Ранее сообщалось, что бывший капитан сборной России по боксу избил другого боксера в поезде.
по теме
22-летний итальянец Пьетро Брокка получил серьезную травму головы и несколько переломов, упав с лошади на скачках в Пизе
В семье украинского боксера, серебряного призера Олимпиады-2012, обладателя титула чемпиона мира в легком весе (до 61 кг) по версии WBO International Дениса Беринчика в 2018 года случилось большое горе
Ушел из жизни чемпион Олимпийских игр 1992 года в Барселоне Давид Хахалейшвили. В ноябре 2020 года он сообщил, что у него нашли болезнь сердца
Пострадавшего экстренно госпитализировали
Одна бомба была спрятана в автомобиле, а вторая - на контрольном пункте