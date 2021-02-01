Боевики на Донбассе взяли в плен украинского военнослужащего [ Редактировать ]
Источник: Министерство обороны Украины
В зоне проведения Операции объединенных сил на Донбассе пропал украинский военнослужащий. Об этом сообщает Оперативно-тактическая группа "Восток".
Пропажу бойца заметили 28 января - во время проверки личного состава в одном из подразделений воинской части.
Военный исчез во время дежурства на одном из взводных опорных пунктов. Оружие и патроны остались на месте службы.
Поиски бойца военной службой правопорядка и правоохранительными органами не дали результатов. По данным командования, сейчас он находится на оккупированной территории Донбасса.
Был военный взят в плен или сам покинул пост пока неизвестно, но сослуживцы характеризуют его как спокойного и уравновешенного человека, который ни с кем не имел конфликтных ситуаций.
Ранее сообщалось, что вражеский беспилотник ранил на Донбассе двух украинских бойцов. "Квадрокоптер" сбросил выстрел ВОГ-17 над позициями ВСУ под Водяным на Приазовье.
Напомним, что с 23 июля на востоке Украины действует режим полного прекращения огня. Украинская армия и боевики на Донбассе обязались отказаться от наступательных и разведывательно-диверсионных операций.
Несмотря на это, на Донбассе продолжают гибнуть украинские военнослужащие. 21 января вражеский снайпер застрелил морского пехотинца.
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