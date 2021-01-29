Вражеский беспилотник атаковал позиции украинской армии на Донбассе, ранив двух военнослужащих ВСУ. Об этом сообщила Трехсторонняя контактная группа по урегулированию конфликта на Донбассе.

Сегодня, 29 января, около 13:00 в результате применения противником БПЛА в районе Водяного получили легкие ранения двое военнослужащих Вооруженных Сил Украины. Им оказана медицинская помощь, состояние стабильное.

Пресс-служба Штаба Операции объединенных сил уточнила, что противник применил беспилотники типа "квадрокоптер", сбросив выстрел ВОГ-17 над позициями Объединенных Сил на Приазовье.

В результате двое украинских военнослужащих получили осколочные ранения. Воинов оперативно доставили в лечебное учреждение, где им была оказана надлежащую медицинскую помощь. Состояние здоровья защитников удовлетворительное.

Как сообщалось ранее, 28 января на Донбассе украинский боец погиб в результате несчастного случая из-за нарушения техники безопасности на одном из военных полигонов. Механик-водитель бронированного транспортера-тягача не убедился, что под машиной никого нет, и начал движение, раздавив нашего защитника.

Погиб житель Сум 1981 года рождения, старший солдат Анатолий Мельник. Вдовой осталась его супруга, тоже военнослужащая - они служили вместе в одной бригаде.

Напомним, что с 23 июля на востоке Украины действует режим полного прекращения огня. Украинская армия и боевики на Донбассе должны отказаться от наступательных и разведывательно-диверсионных операций.

Несмотря на это, на Донбассе продолжают гибнуть украинские военнослужащие. 21 января вражеский снайпер застрелил морского пехотинца.