Вражеский беспилотник ранил на Донбассе двух украинских бойцов [ Редактировать ]
Источник: Министерство обороны Украины
Вражеский беспилотник атаковал позиции украинской армии на Донбассе, ранив двух военнослужащих ВСУ. Об этом сообщила Трехсторонняя контактная группа по урегулированию конфликта на Донбассе.
Сегодня, 29 января, около 13:00 в результате применения противником БПЛА в районе Водяного получили легкие ранения двое военнослужащих Вооруженных Сил Украины. Им оказана медицинская помощь, состояние стабильное.
Пресс-служба Штаба Операции объединенных сил уточнила, что противник применил беспилотники типа "квадрокоптер", сбросив выстрел ВОГ-17 над позициями Объединенных Сил на Приазовье.
В результате двое украинских военнослужащих получили осколочные ранения. Воинов оперативно доставили в лечебное учреждение, где им была оказана надлежащую медицинскую помощь. Состояние здоровья защитников удовлетворительное.
Как сообщалось ранее, 28 января на Донбассе украинский боец погиб в результате несчастного случая из-за нарушения техники безопасности на одном из военных полигонов. Механик-водитель бронированного транспортера-тягача не убедился, что под машиной никого нет, и начал движение, раздавив нашего защитника.
Погиб житель Сум 1981 года рождения, старший солдат Анатолий Мельник. Вдовой осталась его супруга, тоже военнослужащая - они служили вместе в одной бригаде.
Напомним, что с 23 июля на востоке Украины действует режим полного прекращения огня. Украинская армия и боевики на Донбассе должны отказаться от наступательных и разведывательно-диверсионных операций.
Несмотря на это, на Донбассе продолжают гибнуть украинские военнослужащие. 21 января вражеский снайпер застрелил морского пехотинца.
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