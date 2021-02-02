В Хмельницкой области правоохранители задержали преступную группировку фальшивомонетчиков, которые преимущественно занимались изготовлением купюр, номиналом в 500 гривен.

Стало достоверно известно, что организаторами банды были 38-летний житель Хмельницкого района, имеющий судимость за убийство, а также 32-летний одессит, который ранее привлекался к уголовной ответственности за незаконное обращение с оружием. К своей незаконной деятельности злоумышленники привлекли ряд исполнителей, также имеющих судимости за различные преступления.

Фото: Нацполиция

Отмечается, что сотрудники полиции провели у задержанных ряд обысков, в ходе которых изъяли сотни тысяч поддельных купюр в украинской валюте, к тому же, печатные станки, специальные клише, оружие и наркотические средства. Части фигурантов правоохранители успели предъявить о подозрении в совершении преступлений. Всем виновным грозит тюремное заключение, сроком до 10 лет с конфискацией имущества.

Фото: Нацполиция

Читайте также, в Киеве правоохранители задержали группу злоумышленников, которые пытались реализовать 25 тысяч поддельных евро. Группа лиц могла распространять напечатанные в Турции фальшивые банкноты. Во время обысков было изъято несколько десятков тысяч купюр общим номиналом в 46 тысяч евро.

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