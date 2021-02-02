Зброя для України. За Байдена США продовжать надавати її Україні - включно із летальною. Це, у телефонній розмові з керівником МЗС України, пообіцяв новий держсекретар США, Тоні Блінкен. Подробиці його заяв Дмитро Анопченко з'ясував у Держдепі США.

Головний меседж, який озвучив новий керівник Держдепартаменту (а говорив він телефоном із вітчизняним міністром закордонних справ Дмитром Кулебою): "США продовжать економічну та військову допомогу Україні". При чому це "включатиме і летальні озброєння", - додає важливу деталь українське МЗС.

Тоні Блінкен також обговорив питання, яке його прес-служба сформулювала як, цитую, "важливість збереження Україною прогресу у боротьбі із корупцією". Неформально у Держдепі пояснюють, що за цим "важким" бюрократичним формулюванням стоїть стурбованість незалежністю НАБУ та роботою антикорупційних структур.

Водночас, з ініціативи міністра Кулеби порушили питання про ймовірність візиту на найвищому рівні. Йдеться про поїздку Володимира Зеленського до Вашингтона, яку у його команді вважають абсолютним пріоритетом і яка готувалася, але так і не відбулася за Трампа.

У Києві також виношують ідею запросити Байдена в майбутньому відвідати Україну. У Держдепартаменті сказали, що "взаємні візити в принципі можливі, але в той момент, коли дозволятимуть коронавірусні обмеження".

Офіційний Київ також хвилює, що Байден і досі не поговорив із Зеленським телефоном, а це коротка розмова, привітання із перемогою, але в адміністрації президента покладають на неї багато сподівань, чекають, що виникне певна "хімія" між двома політиками.

Ноту із проханням про організацію такого дзвінка відправили одразу, станом на зараз у протоколі Білого дому існує черга із заявок країн на таку телефонну розмову; кажуть, українська пропозиція - у пріоритеті, тобто телефонна розмова між Байденом і Зеленським має всі шанси відбутися.

У Держдепартаменті також заявляють, що керівники зовнішньополітичних відомств України і США обговорили "Донбас і Крим". І тут є важливий момент: частина команди Байдена є прихильниками того, аби залучити Америку до перемов у нормандському форматі.

Ще раз підкреслю - це поки що лише пропозиції, але є шанс, що "четвірка", переговори якої відверто буксують, за Байдена теоретично може стати "п'ятіркою". І якщо це відбудеться, то можливий прорив; штати відіграватимуть куди значнішу роль, ніж за минулої владної команди, у процесі врегулювання ситуації на Донбасі. Але це ще питання не однієї розмови із американцями. І телефонної - як зараз, - і - ймовірно - особистої.